Министр иностранных дел Китая призвал РФ сотрудничать со странами "объективности и справедливости"

Глава МИД КНР Ван И заявил в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым, что у Соединенных Штатов отсутствует "разум, нравственность и доверие". По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин и Москва должны объединиться для противостояния внешней американской угрозе.

Ван И добавил, что Вашингтон использует коронавирусную эпидемию для дискредитации остальных государств, доходя до крайностей в своей политике по запугиванию других стран.

Министр подчеркнул, что Пекин не собирается идти на поводу у Вашингтона и будет давать отпор, защищая свой государственный авторитет. Россия и Китай должны выйти на новый уровень взаимоотношений и сотрудничать с теми странами, у которых преобладает объективный и справедливый взгляд на геополитику.

Таким образом, добавил Ван И, государства должны оказать противодействие нарушителям международного порядка и защитить международную беспристрастность.

Полный текст заявления опубликован на сайте китайского ведомства.

Ранее стало известно, что спутниковые аппараты США зафиксировали наращивание оборонной промышленности в Китае. По словам американского маршала Биллингсли, занимающегося в Штатах контролем военных вооружений при президенте, ядерная программа Пекина является "секретной и дестабилизирующей".