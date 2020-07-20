В Белоруссии раскрыли правду о состоянии президента: официальное заявление

Ряд СМИ сообщили об инсульте о лидере республики

СМИ Белоруссии сообщили об экстренной госпитализации главы республики Александра Лукашенко. Позже официальный представитель Минска Наталья Эйсмонт сообщила, что такие данные не соответствуют действительности.

Как сообщает URA.RU, некоторые медиа заявили о наличии инсульта у белорусского лидера. Tелеграм-канал "Компромат Беларусь" отмечал, что президент страны госпитализирован с гипертоническим кризом (сильное и внезапное появление артериального давления – прим. ред). Этот же источник сообщал о плохом состоянии президента после визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Однако в беседе с РИА "Новости" Эйсмонт опровергла эти данные.

Встреча Лукашенко и Мишустина прошла в середине июля на заседании ЕАЭС. Тогда же белорусский лидер заявил, что в стране настал период электората, имея в виду президентские выборы.

Ранее юридический эксперт Гарри Погоняйло заявил, что действующий белорусский лидер допускает большое количество ошибок в ходе нынешней президентской кампании. По его словам, лидер не умеет здраво реагировать на внутригосударственные процессы и налаживать диалог с соседями, ссорясь и с Россией, и с Западом.

"Утро.ру" писало ранее, что ресторатор Вадим Прокопьев раскритиковал на своем канале в YouTube Лукашенко, обрушившись на него с оскорблениями.