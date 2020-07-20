В Белоруссии раскрыли правду о состоянии президента: официальное заявление

В Белоруссии раскрыли правду о состоянии президента: официальное заявление
Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ряд СМИ сообщили об инсульте о лидере республики

СМИ Белоруссии сообщили об экстренной госпитализации главы республики Александра Лукашенко. Позже официальный представитель Минска Наталья Эйсмонт сообщила, что такие данные не соответствуют действительности.

Как сообщает URA.RU, некоторые медиа заявили о наличии инсульта у белорусского лидера. Tелеграм-канал "Компромат Беларусь" отмечал, что президент страны госпитализирован с гипертоническим кризом (сильное и внезапное появление артериального давления – прим. ред). Этот же источник сообщал о плохом состоянии президента после визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Однако в беседе с РИА "Новости" Эйсмонт опровергла эти данные.

Встреча Лукашенко и Мишустина прошла в середине июля на заседании ЕАЭС. Тогда же белорусский лидер заявил, что в стране настал период электората, имея в виду президентские выборы.

Ранее юридический эксперт Гарри Погоняйло заявил, что действующий белорусский лидер допускает большое количество ошибок в ходе нынешней президентской кампании. По его словам, лидер не умеет здраво реагировать на внутригосударственные процессы и налаживать диалог с соседями, ссорясь и с Россией, и с Западом.

"Утро.ру" писало ранее, что ресторатор Вадим Прокопьев раскритиковал на своем канале в YouTube Лукашенко, обрушившись на него с оскорблениями.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
Ответить
Всякие сказки рассказывать про то, как он в Эмиратах в жару по 15 км бегал – это колхозник мастак, а выйти на люди и опровергнуть свою госпитализацию почему-то не может, вместо себя женщину послал.
Михаил Цупиков
Ответить
В свое время он был на месте, а сегодня его время ушло. Звездная болезнь неизлечима.
1
новости партнеров
По теме

Гороскоп на 20 июля 2020 года

Подробное предсказание на день от астрологов для мужчин и женщин

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

811 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей