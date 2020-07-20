Крушение "Боинга" МН17: Нидерланды объявили России "судебную войну"

Крушение "Боинга" МН17: Нидерланды объявили России "судебную войну"
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В ЕСПЧ заявили, что пока не задавали Москве никаких вопросов

Европейский суд по правам человека отправил Москве официальное уведомление о жалобе Нидерландов по малайзийскому "Боингу", разбившемуся над Донбассом в 2014 году. Видимо, страна, потерявшая наибольшее количество граждан в страшной трагедии, решила объявить РФ "судебную войну". 

Амстердам является главным членом международной комиссии по расследованию инцидента. Пока что Россия не получала никаких вопросов от судебной инстанции, сообщила пресс-служба ЕСПЧ в беседе с РИА "Новости".

Ранее Нидерланды заявили о намерении подать иск против РФ из-за крушения самолета. Позже российский МИД назвал такое действие  очередным ударом по межгосударственным отношениям.

В суде заявили, что всего из-за ситуации на Донбассе и в Крыму подано пять заявлений со стороны государств и около семи тысяч индивидуальных жалоб.

Boeing MH17 разбился в июле 2014 года недалеко от Донецка. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Украинская сторона винит в произошедшем ополчение ДНР, которое, в свою очередь, отмечает, что не имеет в своем распоряжении средств, способных ликвидировать какие-либо объекты на большой высоте, напоминает "Царьград"

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич назвал иск Нидерландов незаконным, так как в компетенции Европейского суда по правам человека не находятся межгосударственные споры.

Техэксперт Юрий Антипов заявлял, что нидерландская сторона занимается фальсификацией вещественных доказательств в деле по малайзийскому "Боингу". 

Егор МАЛКОВ

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