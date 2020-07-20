Кандидат пообещал выехать в Хабаровск в ближайшее время

Владимир Путин издал указ, в котором отстранил Сергея Фургала от должности главы Хабаровского края. Как сообщают РИА "Новости", причиной отставки указана потеря доверия президента России.

Тем же указом глава страны назначил нового губернатора. Им стал 39-летний Михаил Дегтярев, указывает URA.RU. Заступить на должность ему предложил президент во время общения по видеосвязи.

Дегтярев согласился на новую должность и пообещал в ближайшее время вылететь в регион. Также он указал, что сейчас в Хабаровском крае есть трудности в борьбе с коронавирусом, пишет "Вечерняя Москва".

Михаил Дегтярев занимал пост зампреда комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, был членом комитета по культуре, спорту и молодежной политике в Самарской думе. Два года назад выдвигался на пост мэра Москвы. С 2009 года состоит в резерве управленческих кадров под патронажем Владимира Путина, указывает "Комсомольская правда".