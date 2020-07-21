В Министерстве обороны заявили, что это плановая операция

Жители Минска заметили движение военной техники по городу в сопровождении ГАИ. Проезжавшие бронетранспортеры были засняты на камеру очевидцами. Как пишут СМИ, бронетехника появилась на городских улицах после заявления президента республики Александра Лукашенко о государственных переворотах в стране, которые могут быть совершены кандидатами в президенты.

Позже Минобороны Белоруссии заявило о плановой процедуре по перегону военного транспорта. По словам представителя военного ведомства республики Натальи Гаврусик, ВС уже проводят учебные мероприятия, которые так или иначе связаны с передвижением военной техники. Бывает и такое, что запланированный путь проходит в пределах городской черты для оптимизации маршрута, сообщает TUT.by.

Ранее президент Белоруссии прибыл с визитом в Витебск и отметил, что в республике уже развивался похожий сценарий еще в 2010 году, когда его хотели "поставить на колени", однако этого сделать не удалось даже под угрозой применения санкций. В тот момент, добавил он, несколько сотен "агрессивных боевиков" совершили атаку на здание правительства страны.

"Утро.ру" писало, что Светлана Тихановская, одна их кандидатов президенты Белоруссии, тайно вывезла в Европу своих детей из-за поступавших в ее адрес угроз. По мнению политэксперта Андрея Суздальцева, в настоящее время она наращивает популярность в стране, становясь лидером протестующих.