Пользователи Сети предположили, куда мог идти президент

Опубликованная на днях фотография с главой Белоруссии Александром Лукашенко и его милым шпицем активно разошлась по соцсетям. Народные "умельцы" в фотошопе переделали кадр в различных юмористических вариациях.

Оригинал снимка был выставлен в Телеграм-канале "Пул первого" еще 18 июля. На нем запечатлели Александра Григорьевича, гуляющего по деревне Александрии возле Трофимовой криницы. В тот момент, когда делали это фото, в кадр попал и белый шпиц Умка. Вскоре после такой публикации подписчики паблика в Твиттере "Чай з малинавым варэннем" поделились своими версиями, куда в итоге идет Лукашенко.

Так фантазеры с помощью фотошопа подрисовали на фото фургон с сотрудниками полиции, какое-то космическое измерение, где весит портрет Александра Григорьевича, палатку для голосования, веселых котиков и многое другое. Кстати, пользователи даже предложили совершенно новую интерпретацию, вырезав Лукашенко с этого фото и "склеив" со снимком чьей-то свадьбы.

Стоит отметить, что пользователи оценили юмор друг друга. Каждый "веселый вариант" фото с главой Белоруссии добавляли к себе на страницы подписчики этого сообщества и ставили множество отметок "нравится".

Вы этого ждали pic.twitter.com/35VRyMEDww — Чай з варэннем (@belteanews) July 19, 2020

Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут очередные выборы президента. Это мероприятие рискует стать самым скандальным за всю историю избраний. Из-за этого Лукашенко часто обсуждают в сети.