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Сергей Фургал решил подвести итоги своей работы. Сделал он это на своей странице в "Инстаграм".
"Это были насыщенные, тяжелые и в то же время прекрасные два года вместе с вами!" – обратился Фургал к хабаровчанам.
Как передает информационное агенство URA.RU, бывший губернатор Хабаровского края уверен, что за столь короткий срок ему удалось создать надежную базу для дальнейшей работы. Мужчина также поблагодарил всех, кто "был рядом, поддерживал, спорил и критиковал".
Напомним, что вчера стало известно, что на место уволенного Фургала был назначен Михаил Дегтярев.
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