Что ждет Лукашенко в случае победы на выборах - оппозиционный журналист дал прогноз

Что ждет Лукашенко в случае победы на выборах - оппозиционный журналист дал прогноз
Александр Лукашенко. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент пытается пугать людей "страшилками" из советских учебников для своего рейтинга

Александр Лукашенко заявил в ходе выступления в Гомеле, что во время 1990-х годов народ был "босым, без штанов, голодным". В последнее время глава республики все чаще делает подобные заявления, однако средняя зарплата граждан не превышает в долларах уровень десятилетней давности, полагает политический обозреватель Александр Класковский.

Как отметил эксперт, президент считает неприемлемой "ротацию властных элит", а потому сочиняет страшные сказки для белорусов. Во время своего обращения к жителям Гомеля Лукашенко заявил о "лаптях и телегах", которыми бы нещадно наказывали людей в противном случае. Так глава государства пугает народ, вспоминая "ожившие картинки" учебников про буржуев и царей.

Эта риторика, уверен Класковский, может сработать при воздействии на самую отсталую категорию белорусов, но их осталось немного. А пенсионеры, на которых Лукашенко хотел бы опереться, "костерили его в хвост и в гриву" сильнее всех остальных. В остальном же лояльные кадры действующей власти состоят из чиновничьего аппарата, силовых ведомств и местного олигархата.

По словам политэксперта, главы Института политисследований "Политическая сфера" Андрея Казакевича, происходящие в стране события могут привести к развитию двух сценариев. Первый предполагает закрепление действующей власти с применением силовых способов. Второй – реформирование нынешнего строя. В последнем случае Лукашенко сможет действительно получить большую поддержку и обрести "землю под ногами".

В итоге, подытожил журналист, президенту Белоруссии остается либо "закручивать гайки", либо заниматься преобразованием, против которых он сейчас так яростно выступает. В обоих случаях лидер сильно рискует, и, судя по происходящим летом событиям, к реформированию совершенно не готов, сообщает Naviny.by.

"Утро.ру" писало, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обвинительной по отношению к Лукашенко речью в эфире канала "Белоруссия 1", указав на существующие в республике проблемы.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Колхозник может существовать только в условиях дотационной командно-распределительной экономики, поэтому любая реформа для него смерти подобна. А желающих содержать колхоз ”Беларусь” что-то не видно. Значит, как не надувай сопли под носом, время его заканчивается.
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