По словам Жириновского, в такой ситуации нужно работать, а не "ныть"

России предстоит борьба за еду и воду. Такое заявление сделал глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания по отчету работы правительства РФ за первое полугодие 2020 года.

По словам Жириновского, над проблемами в стране нужно работать, а не стонать о том, что в России низкий уровень рождаемости, так как такая ситуация характерна для многих соседей, сообщает URA.RU.

"В других странах она тоже низкая. Не надо ныть. Впереди голод и войны за воду. А у нас ее много. Заводов много. Не надо педалировать те проблемы, над которыми борется весь мир. А у нас много талантливых людей", - считает Жириновский.

Лидер либерально-демократической партии добавил, что в политической истории России все происходило "по расчету", и предыдущие власти не испытывали к народу никакой любви.

"Царь народ ненавидел. КПСС тоже народ ненавидела", – заявил Жириновский.

Политик выразил уверенность, что нынешний кабмин, возглавляемый Михаилом Мишустиным, может стать "лучшим правительством России" за весь ее период, так как для этого созданы все условия.

Выступление Жириновского транслировали Вести.ru.

"Утро.ру" писало, что Жириновский предложил продать мумию Ленина, на которой, по его мнению, можно было бы выручить немалую сумму.Политик вспомнил, что французский бизнесмен придумал ради спасения своей страны из экономической бездны продать знаменитую "Джоконду" Леонардо да Винчи.