На этот раз Москву хотят наказать за некие хакерские атаки на немецкий бундестаг

Германия подготовила и согласовала со всеми странами-членами Евросоюза список российских граждан и юридических лиц в рамках киберсанкционного механизма ЕС. Об этом сообщил сегодня представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы внесли список российских граждан и юридических лиц в рамках киберсанкционного инструментария ЕС, активно предпринимаем дальнейшие рабочие шаги в рамках ЕС, связанные с другими 26 членами-государствами", – цитирует РИА "Новости" немца.

Как отмечает портал Finanz.ru, окончательная процедура по утверждению очередной европейской дубины завершится на следующей неделе.

Предполагается, что рестрикции включают заморозку активов "российской военной разведки ГРУ", а также разведок Китая и Северной Кореи, сообщает корреспондент американского издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем "Твиттер". Он добавил, что "будут введены визовые запреты и замораживание активов 6 российских и китайских чиновников".

В Брюсселе наказывают Москву, Пекин и Пхеньян за различные хакерские атаки и распространение вредоносных вирусов WannaCry и NotPetya. В частности, в 2015-м был атакован бундестаг, вину за это киберпреступление Германия возложила на РФ.

