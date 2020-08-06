Замысел американского лидера раскрыли

Президент США Дональд Трамп обещал "нейтрализовать" санкции, введенные против России. Об этом заявила бывший заместитель генпрокурора США Салли Йейтс на слушаниях в Конгрессе.

По ее словам, речь шла о санкциях, наложенных на Москву в связи с обвинениями о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Команда главы Белого дома тогда уговорила Россию не реагировать на высылку 35 дипломатов, заподозренных администрацией Барака Обамы в шпионаже. Советник Трампа по военной разведке Майкл Флинн лично встречался с послом РФ Сергеем Кисляком и заверил того, что после вступления избранного президента в должность наложенные Обамой санкции будут отменены, передает Al Jazeera.

Американский лидер уже отреагировал на откровения бывшего замгенпрокурора, предложив допросить отставную чиновницу под присягой.

"Салли Йейтс не заслуживает доверия", - написал он в "Твиттер".

При этом Флинн ранее уже заявлял, что никакого сговора с российскими представителями не было. Москва ввела зеркальные санкции против Вашингтона в 2017 году.

Очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Основной соперник Трампа Джозеф Байден постоянно указывает на чрезмерную лояльность Белого дома в отношении Кремля.