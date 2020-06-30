Претендент на пост президента США рассказал, как намерен строить отношения с Россией

Джозеф Байден поклялся работать как дьявол, чтобы еще сильнее изолировать Россию и лишить ее союзников. Об этом претендент на пост главы Белого дома заявил на встрече со спонсорами своей предвыборной кампании.

По его мнению, нынешний президент США Дональд Трамп придерживается недопустимо теплых отношений с российским коллегой Владимиром Путиным. После победы Байдена такого не будет:

"Я буду противостоять Путину. Я буду укреплять НАТО. Я четко дам понять Путину, какую цену нужно платить за все попытки вмешательства в наши демократические процессы", – цитирует политика Washington Examiner.

В частности, Байден уверен, что ему удастся склонить европейских союзников к введению новых санкций против России, чтобы усложнить ей жизнь и увеличить ее экономические потери.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Ожидается, что основная борьба развернется между Трампом как представителем республиканцев и Байденом как кандидатом от демократов.

Ранее Трамп защитил Россию от нападок американских журналистов, которые заподозрили Москву в сговоре с талибами в Афганистане. В Кремле, в свою очередь, не стали комментировать беспорядки и снос памятников в Америке.