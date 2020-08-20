США угрожают новыми санкциями против России

Вашингтон опасается, что Москва поможет Тегерану в наращивании военной силы

Штаты введут очередные санкции против России, если она не станет соблюдать ограничения против Ирана. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

По словам политика, любое нарушение действующих американских санкций повлечет привлечение к ответственности "всех стран", которые в этом замешаны.

Ранее Трамп сообщил, что поручил Помпео уведомить Совбез ООН о восстановлении всех приостановленных санкций против Исламской Республики, направленных на сдерживание его ядерного потенциала.

"У иранцев не будет шанса на российскую систему ПВО. Все страны Персидского залива взволнованы этим. Израиль взволнован этим",

отметил Помпео в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что Тегеран может обойтись без санкций, если будет соблюдать резолюцию Совбеза ООН, передает URA.RU.

Егор МАЛКОВ

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