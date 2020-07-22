Москва направила ноту Вашингтону из-за избиения российских журналистов

Россия возмущена неадекватным поведением американских силовиков

Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдеп США ноту протеста в связи с нападением полицейских на сотрудников Первого канала в Портленде во время их работы на акции протеста. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что работники российской телекомпании громко себя назвали и идентифицировали, а также предъявили все необходимые документы. Журналисты не оказывали сопротивления, добавил дипломат.

Антонов отметил, что американские власти до сих пор не ответили на предыдущую ноту об аналогичном нападении на российского корреспондента.

"Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах", – цитирует его пресс-служба дипмиссии в Вашингтоне.

Ранее сегодня "Утро.ру" писало, что в объятом массовыми беспорядками Портленде во время съемки репортажа американские силовики напали на корреспондента Юлию Ольховскую и оператора Вячеслава Архипова. В результате женщина получила ссадины, а оператору разбили камеру.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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