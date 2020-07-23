На Украине заявили об угрозе "армии психов"

На Украине заявили об угрозе "армии психов"
Фото: Zuma\TASS
Эксперт уверен, что президенту рано или поздно придется действовать жестче

Поступок президента Украины Владимира Зеленского, выполнившего требование террориста в Луцке, выглядит вполне человечным. Однако с точки зрения стражей правопорядка поведение лицера Незалежной можно охарактеризовать как неверное, потому что из-за его уступки в стране могут появиться остальные экстремисты, которые увидели, что их желания могут исполнить. Такое мнение высказал глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По мнению эксперта, Украина является самой криминализированной страной в Европе. Пока местные спецслужбы заняты отловом фейковых "орденосцев", кто-то из злоумышленников приобретает огнестрельное оружие. По стране "гуляет" огромное количество нелегальных пистолетов и автоматов, а Киев не останавливает бесчинства ультранационалистических движений.

Как отмечает Золотарев, СБУ должна была с самого начала взять под наблюдение луцкого террориста, который свободно приобретал оружие с гранатами. Сам Зеленский поступил так, как должен был поступить любой другой нормальный человек, однако глава государства бы все равно не ушел от критики. Теперь его оппоненты будут заявлять о слабом лидере и развале правоохранительных органов, не упоминая о том, что такая дестабилизация возникла во многом благодаря действиям его предшественника, Петра Порошенко.

Остальные могут говорить о том, что после переговоров с террористом бойкот Донбасса и невыполнение обещаний по юго-востоку страны выглядит странным. А тем временем "новые психи" будут выдвигать очередные требования, потому что одного из их представителей выслушали и пошли навстречу. И настанет тот час, когда Зеленский будет вынужден сделать жесткий ход, сообщает "Главред".

Захват пассажирского автобуса в Луцке произошел 21 июля. Вооруженный террорист угрожал расправой над заложниками, если президент не прорекламирует фильм "Земляне". Зеленский пошел на уступки преступнику, несколько часов спустя он был задержан. В ходе инцидента никто не пострадал.

Егор МАЛКОВ

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