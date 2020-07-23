Путин поддел главу "Газпром нефти" из-за оговорки в 100 млрд рублей

Путин поддел главу "Газпром нефти" из-за оговорки в 100 млрд рублей
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Топ-менеджер случайно поднял на треть цену модернизации завода

Президент РФ Владимир Путин поддел гендиректора ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова в ходе дистанционной конференции, посвященной открытию московского нефтеперерабатывающего завода "Евро+".

Во время выступления глава "Газпром Нефти" запнулся, заявив, что модернизация завода превысила 250 миллиардов рублей, однако затем он признал, что совершил ошибку и уточнил: цена превышает 350 млрд.

На этом месте его остановил президент России,спросив, не переориентировался ли "на ходу" Дюков, добавив лишнюю "сотенку". В ответ топ-менеджер улыбнулся и подтвердил, что сумма действительно превышает 350 миллиардов, сообщает "Царьград". 

Московский НПЗ является основным поставщиком "черного золота" для столичного региона. Ежегодно НПЗ перерабатывает 11 млн тонн нефти и производит тридцать видов нефтяной продукции.

Проект "Евро+" призван завершить эксплуатацию устаревшего оборудования московского НПЗ. Фактически предприятие будет запущено с новым производством, сообщает РИА "Новости".

"Утро.ру" писало, что польский лидер Анджей Дуда заявил о начале строительства Балтийского трубопровода, по которому пойдет газ из Норвегии.

Егор МАЛКОВ

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