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Украинские власти выступили с очередными обвинениями в сторону России. В Минобороны Незалежной заявили, что Кремль является серьезной угрозой безопасности Европы.
Такое мнение высказал глава ведомства Андрей
Таран. По его словам, наша страна занимается разрушением основ европейской
безопасности и угрожает мирному существованию других государств.
Представитель Киева снова поднял давно решенный вопрос по Крыму и заявил, что Украина не откажется от своих претензий на полуостров, пишет "Интерфакс".
"На востоке Украины наши оборонительные силы продолжают нести боевые потери", - жалуется министр.
Таран считает, что Москва оккупировала приграничные территории Украины и Грузии и продолжает наращивать агрессию, отмечает "ФедералПресс".
Ране "Утро.ру" рассказывало, как Украина испугалась объявления Владимира Путина о подготовке войск. Тогда Таран заявил, что Россия под прикрытием учений занимается "накоплением войск".
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