Мир на Донбассе наступит 27 июля

Новые соглашения о прекращении огня вступят в силу уже в ближайший понедельник

Конфликтующим сторонам удалось найти компромисс. Контактная группа согласовала меры, которые необходимо будет предпринять для завершения боевых столкновений на Донбассе. 

Как сообщает издание "ФедералПресс", соглашения вступят в силу уже 27 июля. 

"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском", – отметил представитель России на переговорах Борис Грызлов. 

В документах прописаны условия и санкции, которые будут применены к нарушителям. В частности, участникам конфликта запрещается вести  разведывательно-диверсионную деятельность, размещать тяжелую артиллерию в населенных пунктах. Об этом передает "Интерфакс".

Напомним, что сегодня России предрекли отмену санкций по Донбассу уже осенью 2020 года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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