Новые соглашения о прекращении огня вступят в силу уже в ближайший понедельник

Конфликтующим сторонам удалось найти компромисс. Контактная группа согласовала меры, которые необходимо будет предпринять для завершения боевых столкновений на Донбассе.

Как сообщает издание "ФедералПресс", соглашения вступят в силу уже 27 июля.

"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском", – отметил представитель России на переговорах Борис Грызлов.

В документах прописаны условия и санкции, которые будут применены к нарушителям. В частности, участникам конфликта запрещается вести разведывательно-диверсионную деятельность, размещать тяжелую артиллерию в населенных пунктах. Об этом передает "Интерфакс".

Напомним, что сегодня России предрекли отмену санкций по Донбассу уже осенью 2020 года.