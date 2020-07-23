Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Конфликтующим сторонам удалось найти компромисс. Контактная группа согласовала меры, которые необходимо будет предпринять для завершения боевых столкновений на Донбассе.
Как сообщает издание "ФедералПресс", соглашения вступят в силу уже 27 июля.
"После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском", – отметил представитель России на переговорах Борис Грызлов.
В документах прописаны условия и санкции, которые будут применены к нарушителям. В частности, участникам конфликта запрещается вести разведывательно-диверсионную деятельность, размещать тяжелую артиллерию в населенных пунктах. Об этом передает "Интерфакс".
Напомним, что сегодня России предрекли отмену санкций по Донбассу уже осенью 2020 года.
Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения