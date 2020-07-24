Обирает голодающих украинцев: Тимошенко раскритиковала странное решение Зеленского

Обирает голодающих украинцев: Тимошенко раскритиковала странное решение Зеленского
"Газовая принцесса" заявила, что глава Незалежной пошел по пути Порошенко

Киев решил повысить цены на "голубое топливо" для украинцев на 7%. Такое заявление сделала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По ее словам, решение о повышении тарифов принято теми органами, которые напрямую подчиняются президенту страны Владимиру Зеленскому.

Тимошенко добавила, что решение украинского президента стало для нее неожиданным, так как с начала 2020 года одна тысяча кубометров газа упала в цене практически в три раза (со 148 до 56 долларов). Поэтому такие решения являются "безосновательными" и "маразматичными".

Лидер "Батькивщины" рассказала, что во времена Порошенко действовала посредническая схема: подчиняющиеся главе Незалежной компании пропускали через свои трубы топливо, которое затем увеличивали в цене в трехкратном размере. А его преемник не стал разбираться с таким безобразием – в ЕС до сих пор остались те же "фирмы-прокладки", о чем политик заявила в эфире телеканала "112".

По словам Тимошенко, на Украине люди не могут обеспечить себя продуктами питания, не говоря уже о том, что у Незалежной самые низкие зарплаты и самые дорогие цены на газ в Европе, пишет "Свободная пресса". 

Ранее Тимошенко обвинила украинский "Нафтогаз" в коррупции. Она считает, что Зеленский пошел по пути своего предшественника Порошенко, продолжив грабить украинский народ. Лидер Украины не борется с коррупцией, а лишь занимается перераспределением ресурсов, считая заработанные нечестным способом деньги.

Егор МАЛКОВ

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