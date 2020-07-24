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Накал ситуации на Украине может привести к внутригосударственным беспорядкам, до которых остались считанные месяцы. Такое заявление сделал киевский политтехнолог Михаил Погребинский.
Эксперт отметил, что внутренняя напряженность на Украине будет лишь расти из-за слабых правоохранительных органов и равнодушия к происходящему со стороны полиции.
"Если правоохранительная система не покажет, что может работать против представителей радикальных организаций, нам всем мало не покажется", – заявил Погребинский в эфире телеканала Newsone.
Эксперт добавил, что приведенные общественные опросы показывает "неотменяемые тенденции" к падению уровня доверия ко всем институтам власти среди украинского общества. В особенности это касается украинской администрации, Верховной рады и Кабмина.
"Количество доверяющих уже на 20% меньше тех, кто доверяет нынешней власти. Еще полгода люди оценивали результаты деятельности президента на 35% больше. То есть мы имеем тенденцию снижения рейтинга. Думаю, что президент об этом хорошо знает. И его желание поучаствовать в истории с заложниками продиктовано тем, чтобы остановить падение его рейтинга", – заявил Погребинский.
Специалист отметил, что в украинских спецслужбах отсутствует всякая координация, а страной правит человек, у которого нет окружения, способного объяснить ему правильный подход.
Ранее депутат Рады Гео Лерос заявил, что Зеленский не воспринимает общественных настроений на Украине: граждане сейчас настроены так же эмоционально, как во времена 2014 года.
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