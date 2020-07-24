Украине предрекли массовые беспорядки уже осенью

Украине предрекли массовые беспорядки уже осенью
twitter.com/AvakovArsen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По словам эксперта, напряженность в стране будет расти из-за действий полиции

Накал ситуации на Украине может привести к внутригосударственным беспорядкам, до которых остались считанные месяцы. Такое заявление сделал киевский политтехнолог Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что внутренняя напряженность на Украине будет лишь расти из-за слабых правоохранительных органов и равнодушия к происходящему со стороны полиции.

"Если правоохранительная система не покажет, что может работать против представителей радикальных организаций, нам всем мало не покажется", – заявил Погребинский в эфире телеканала Newsone.

Эксперт добавил, что приведенные общественные опросы показывает "неотменяемые тенденции" к падению уровня доверия ко всем институтам власти среди украинского общества. В особенности это касается украинской администрации, Верховной рады и Кабмина.

"Количество доверяющих уже на 20% меньше тех, кто доверяет нынешней власти. Еще полгода люди оценивали результаты деятельности президента на 35% больше. То есть мы имеем тенденцию снижения рейтинга. Думаю, что президент об этом хорошо знает. И его желание поучаствовать в истории с заложниками продиктовано тем, чтобы остановить падение его рейтинга", – заявил Погребинский.

Специалист отметил, что в украинских спецслужбах отсутствует всякая координация, а страной правит человек, у которого нет окружения, способного объяснить ему правильный подход.

Ранее депутат Рады Гео Лерос заявил, что Зеленский не воспринимает общественных настроений на Украине: граждане сейчас настроены так же эмоционально, как во времена 2014 года.

Егор МАЛКОВ

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