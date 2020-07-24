Лукашенко готовит обращение к белорусам

Президент Белоруссии выступит перед народом через 10 дней

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступит с посланием к населению и Национальному собранию страны. Произойдет это совсем скоро, 3 августа во время третьей внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики.

Об этом сообщается на правовом портале Белоруссии. 

Как отмечает портал Reformation, Лукашенко должен был обратиться к народу еще в апреле. Однако выступление перенесли из-за пандемии коронавируса. Тогда президент Белоруссии отметил, что обязательно предстанет перед народом с речью, совместив это мероприятие со своей предвыборной компанией. 

Напомним, 9 августа в стране пройдут выборы президента. Для Лукашенко, если он победит, это будет уже шестой срок на посту главы государства. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александр Лукашенко загнал себя в ловушку, не увидев опасности в кандидате Светлане Тихановской. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей