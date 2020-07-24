Президент Белоруссии выступит перед народом через 10 дней

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступит с посланием к населению и Национальному собранию страны. Произойдет это совсем скоро, 3 августа во время третьей внеочередной сессии Палаты представителей и Совета Республики.

Об этом сообщается на правовом портале Белоруссии.

Как отмечает портал Reformation, Лукашенко должен был обратиться к народу еще в апреле. Однако выступление перенесли из-за пандемии коронавируса. Тогда президент Белоруссии отметил, что обязательно предстанет перед народом с речью, совместив это мероприятие со своей предвыборной компанией.

Напомним, 9 августа в стране пройдут выборы президента. Для Лукашенко, если он победит, это будет уже шестой срок на посту главы государства.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Александр Лукашенко загнал себя в ловушку, не увидев опасности в кандидате Светлане Тихановской.