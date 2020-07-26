На Украине призвали Запад наказать Крым за строительство кораблей

На Украине призвали Запад наказать Крым за строительство кораблей
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Киеве считают, что 200 предприятий российской республики необходимо подвергнуть санкциям

Незалежная должна сделать все, чтобы США и Европа объявили о новых рестрикциях против судостроительной отрасли России. Такое заявление сделал украинский экономист Андрей Клименко из-за того, что в Крыму недавно стартовало строительство новых судов для военно-морского флота России.

"Надо реализовать план действий по усилению санкционного давления против российского судостроения",

заявил эксперт во время пресс-конференции в Киеве, передает "Политнавигатор". 

Клименко объяснил свое предложение тем, что, по его мнению, полуостров стал базой судостроения России. По его словам, санкции стоит ввести против около 200 компаний в Крыму, чтобы люди трудились без "микросхем, без ПО и так далее". 

На прошлой неделе президент России Владимир Путин побывал в Крыму. Там глава государства на заводе "Залив" заложил два десантных универсальных корабля для ВМФ РФ – "Ивана Рогова" и "Митрофана Москаленко". На Украине, по обыкновению, негативно восприняли визит Путина в российский регион. Незалежная до сих пор не может смириться с выбором крымчан, которые в 2014-м пожелали на референдуме воссоединится с Россией. 

Полина ИВАНОВА

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