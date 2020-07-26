"Он не белорус": сбежавший в Россию соперник Лукашенко нелестно высказался о президенте

"Он не белорус": сбежавший в Россию соперник Лукашенко нелестно высказался о президенте
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дипломат считает главу государства чуждым народу Республики

Сбежавший в Россию Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам в Белоруссии, нелестно высказался о своем сопернике Александре Лукашенко. Дипломат, продолжающий вести политическую борьбу и из-за границы, объяснил, почему считает президента абсолютно чуждым народу Белоруссии.

По мнению Цепкало, Лукашенко нарушает действующую Конституцию и занимается фальсификацией документов. Именно поэтому политик хочет показать белорусам "суть режима" – истинную систему власти в Республике.

"Он [Лукашенко] не белорус в том понимании, как мы мы воспринимаем сами себя и как воспринимают белорусов за рубежом",

– высказался соперник президента. Он добавил, что лидер Республики и генетически, и морально-этически абсолютно чужд народу страны.

"Наша основная цель – его полностью оголить, полностью раздеть, фигурально выражаясь, и сделать изгоем",

поделился Цепкало в интервью Forbes. По словам дипломата, после побега он может выступать открыто. По поводу предстоящих выборов же сделать прогноз просто невозможно, заключил он.

Напомним, что Цепкало бежал из страны из-за страха политического преследования. Ранее политик прокомментировал возможную победу своего оппонента.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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так сам усатый упырь признавался что еврей на 40 процентов и это не выдумка,произошло на презентации книги его приближенного,тот признался в ней что 20 % крови в нем еврейской,усатый похвастался - а у меня больше,40%
так что белорусс из него как из г.. пуля
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