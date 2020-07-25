"Представляю, как на него Путин будет смотреть": Цепкало о возможной победе Лукашенко

"Представляю, как на него Путин будет смотреть": Цепкало о возможной победе Лукашенко
Валерий Цепкало. Кадр: youtube.com
Экс-кандидат в президенты призвал российские власти не помогать белорусскому лидеру

Валерий Цепкало спешно покинул Беларуссию накануне вместе со всей семьей. Как он сам объяснил, сделал это из-за угрозы уголовного преследования. Экс-кандидат в президенты сейчас находится в Москве и дал первое интервью, в котором прокомментировал возможную победу Лукашенко.

Цепкало считает, что своим отъездом из страны хотел сделать из Лукашенко "изгоя" в глазах всего белорусского народа. Раз он оказался в условиях, когда пришлось бежать, рассказывает Валерий в интервью "Дождю", то он приложит все усилия, чтобы выставить нынешнего президента Белоруссии в неблагоприятном свете и перед мировым сообществом. 

"Я представляю, как на него будет Путин смотреть после того, что он нарисует себе голоса", – заявил экс-кандидат. 

Цепкало призвал российских властей не помогать правительству Белоруссии, поскольку это ошибка: руководство России считает, что направляет помощь для народа, однако все деньги уходят на содержание властного аппарата страны. 

Напомним, Цепкало бежал из Белоруссии накануне ночью. Он заявил, что принял такое решение, поскольку правоохранители стали проявлять к нему повышенный интерес. Также он узнал о готовящемся аресте, испугавшись, что его настигнет судьба другого соперника Лукашенко – Виктора Барбарико, в котором правоохранители увидели угрозу национальной безопасности страны. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор Бондаренко
Ответить
Валерий Камаев
"Дождь" и Цепкало - достойная пара. Коллаборанты и Диссиденты, один другого хлеще. Когда-ж их наконец прикроют? Или присадят...
А цыган Лука по твоему лучше.
Валерий Камаев
Ответить
"Дождь" и Цепкало - достойная пара. Коллаборанты и Диссиденты, один другого хлеще. Когда-ж их наконец прикроют? Или присадят...
1
новости партнеров

Россия открывает границы: куда можно полететь

Рейсы запустят с 1 августа

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей