"Выборы - не главное": Лукашенко планирует убирать урожай во время президентской гонки

"Выборы - не главное": Лукашенко планирует убирать урожай во время президентской гонки
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Президент озвучил задачи. которые властям важно выполнить в ближайшее время

Белорусский лидер заявил, что такое событие, как выборы главы государства, сейчас не на первом месте. По мнению Александра Лукашенко, все силы и внимание необходимо в этот период направить на уборку урожая.

Батька высказался, что "кушать хочется" всем, поэтому и важно поставить выборы на вторую ступень и сосредоточить внимание на уборочной кампании. Это заявление прозвучало в рабочей поездке президента в Несвижский район, пишет "Sputnik Беларусь".

Также глава Белоруссии уточнил, что независимо от того, кто будет занимать пост президента, хлеб необходим людям всегда. Александр Григорьевич привел в пример ситуации из 1990-х годов. В тот период, со слов Лукашенко, в Минске было муки "на три дня". Поэтому сейчас властям Республики нужно обязательно сосредоточиться на восстановлении резервов.

В заключение белорусский лидер сообщил, что урожай зерновых в этом году может составить 9,5 млн тонн. В этот расчет Лукашенко брал также и кукурузу.

Напомним, ранее Александр Григорьевич объяснял, почему важно иметь подготовленную армию в стране. Также Батька отметил, что очень часто с протестов начинаются войны.

Юлия ЕВГРАФОВА

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