Украина окончательно отказалась сотрудничать с Россией в военной сфере

Украина окончательно отказалась сотрудничать с Россией в военной сфере
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве считают, что еще шесть лет назад нужно было всерьез заняться импортозамещением в ВПК

Между Россией и Украиной на сегодняшний момент невозможно никакого военно-технического сотрудничества. Об этом заявил вице-премьер страны, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле, я еще в 1990-х об этом говорил", – цитирует РИА "Новости" украинского чиновника.

По его словам, Москва якобы еще 30 лет назад пыталась отстранить Киев от сотрудничества в сфере ВПК. Министр полагает, что Незалежная должна была с 2014 года начать программу импортозамещения в рамках реформирования отечественной оборонки, пишет издание LB.ua.

Отечественным предприятиям необходимо искать пути на рынки Европы, США и Азии, поскольку "мир на одной стране клином не сошелся", пояснил пан Уруский.

Напомним, в мае 2015-го постмайданные вожди в одностороннем порядке разорвали договор о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Россией, действовавший с 1993 года. Тогдашний глава украинского кабмина Арсений Яценюк сообщил, что РФ "представляет опасность для безопасности и территориальной целостности" Незалежной, поэтому Киев и расторгает соглашение.

На прошлой неделе в Белгородской области таможенники МАПП "Нехотеевка" во время досмотра пассажирского автобуса, который ехал на Украину, в багажнике обнаружили незадекларированный груз – 129 деталей, предназначенных для авиационной техники, пишет "Регнум". Рыночная стоимость оборудования составляет 3 млн 182 тыс. 493 рубля.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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