"Не нужна никому эта "восьмерка": Медведев резко высказался о возвращении России в G8

"Не нужна никому эта "восьмерка": Медведев резко высказался о возвращении России в G8
Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Кремле отметили, что есть куда более перспективные встречи

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "большая семерка" продолжает настаивать на "возвращении" Крымского полуострова в состав Незалежной и деэскалации конфликта на Донбассе, если Москва желает восстановить свое членство. Однако, уверен политик, РФ не нуждается в таком формате.

По словам зампреда Совета безопасности, Кремль понимает, что без КНР и Индии полноценный диалог не провести. Раньше G8 пытались привлечь Пекин и Нью-Дели к участию в G8, понимая, что без крупнейших держав беседа на геополитическом уровне невозможна. Но на сегодняшний день действующий формат в составе G7 сомнителен, особенно если учитывать куда более перспективный G20. Тем не менее, лидеры "семерки" настаивают на крымском вопросе и ситуации с Донбассом.

"Хотя понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке – вопрос самой Украины", – заявил Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Политик добавил, что РФ не нуждается ни в каком возврате во вчерашних форматах, так как "в одну реку не входят дважды".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что формат "большой восьмерки" прекратил свое существование. По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия точно не собирается присоединяться к новому G7. У Москвы нет для этого ни желания, ни стимулов.

Егор МАЛКОВ

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