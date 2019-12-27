Формат, в котором нет реальных центров силы, больше не актуален

"Большая восьмерка" больше не возродится. В этом уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По крайней мере, Россия точно не собирается присоединяться к G7.

"Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата. Созданная еще в эпоху холодной войны "Группа семи" больше не отвечает современным реалиям, прежде всего потому, что в ее работе не участвуют новые мировые центры. А без их вклада эффективно справиться с многочисленными вызовами и угрозами современности просто невозможно", – подчеркнул Лавров в интервью РИА "Новости".

По словам главы МИД РФ, во время его визита в Вашингтон в декабре вопрос о "восьмерке" даже не обсуждался в Белом доме. Хотя ранее президент США Дональд Трамп говорил, что хотел бы видеть российского лидера Владимира Путина на саммите G7, который пройдет в 2020 г. во Флориде.

Основная международная работа ведется в формате "Группы двадцати", пояснил Лавров. Что касается встречи в более тесном кругу, то Россия готова принять членов "Семерки" в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте, но речи о восстановлении G8 не идет.