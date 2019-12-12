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Трамп решил наладить бизнес с Россией

Трамп наладит бизнес с Россией
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Санкции взаимной торговле РФ и США не помешают

Президент США Дональд Трамп дал указание своей команде активизировать экономические связи с Россией. Это стало известно после визита в Вашингтон министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Стороны не раскрывали подробности, но о том, что бизнес-диалогу уделено значительное внимание, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве", – приводит его слова "Коммерсант".

По информации источника издания, Москва и Вашингтон сейчас обсуждают создание российско-американского Делового консультативного совета, первое заседание которого планируется провести на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2020 года. Лавров участие высокопоставленных американцев в ПМЭФ не подтвердил, но предположил, что в Совет могут войти "лидеры частного бизнеса" из России и США.

Трамп на встрече с Лавровым также заявил, что нацелен увеличить американо-российский товарооборот в несколько раз. Как он планирует это сделать в условиях антироссийских санкций, глава Белого дома не уточнил. Однако известно, что за последние пять лет торговля России с Соединенными Штатами сократилась намного меньше, чем с ключевыми партнерами из ЕС и Азии.

"Жду продолжения нашего диалога!" – заявил президент США после разговора с Лавровым. Учитывая, что в вопросах торговли бизнесмен Трамп разбирается гораздо больше, чем в проблемах вооружения, можно быть уверенными, что по экономическому направлению Москву и Вашингтон в скором времени ожидает прорыв.

Николай ВИКТОРОВ

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