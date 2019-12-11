Лавров побеседовал с главой Белого дома

Переговоры в Вашингтоне прошли в атмосфере взаимопонимания. Такую оценку министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал своим встречам с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео, состоявшимся во вторник, 10 декабря.

Обсуждали СНВ-3 – единственный оставшийся российско-американский договор в сфере контроля над вооружениями, который скоро заканчивает свое действие и потому требует продления. Говорили о проблеме так называемого вмешательства Москвы в американские выборы, которая негативно повлияла на сотрудничество США и России. После беседы, которая длилась 50 минут, Лавров сделал вывод, что Трамп настроен на налаживание двусторонних контактов:

"У нас нет оснований сомневаться, что Дональд Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Россией и США", - цитирует Лаврова РИА ФАН.

Президент США своей записью в Twitter это подтвердил: "Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, – написал он. – Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!"

Понятно, что далеко не все в Вашингтоне разделяют позицию президента. Конгресс США настаивает на санкционном давлении по каждому вопросу, где взгляды Кремля и Белого дома расходятся. Сейчас американские законодатели пытаются помешать запуску газопровода из "Северный поток-2" из РФ в Евросоюз.

Несмотря на это руководители двух стран настроены развивать прагматичные отношения между Россией и США. Во время визита в Вашингтон Лавров передал Трампу приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить Москву в День Победы 9 мая 2020 года, сообщает "Свободная пресса". Глава Белого дома обещал обдумать эту идею.