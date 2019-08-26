Макрон подарил странный подарок лидерам "Большой семерки"

Глобальное потепление преподнесло очередной сюрприз

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал уникальный подарок главам стран G7, а также другим приглашенным на саммит гостям. Они получили наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах.

Интернет-пользователи, прочитав подобную новость, иронично прокомментировали подарок главы Франции.

"На, держи на память! Сам ловил!", "Макрон наверняка плюнул в часы для Трампа. Француженки они такие капризные", " Макрон: "Вот вам чудо-часики вместо ваших Ролексов. Ролексы отдайте мне, я потом как-нибудь выброшу", – посмеялись они.



Встреча "Большой семерки" проходит во французском городе Биарриц, одна из главных тем, которая обсуждается – изменение климата на планете, отмечает телеканал BFMTV. Глобальное потепление в июне этого года рассматривалось главами ведущих мировых держав и на саммите в Осаке.

Перед встречей в Биаррице Эммануэль Макрон и Дональд Трамп заявили, что Россия могла бы вновь вернуться в клуб G7. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что этот формат потерял свою актуальность, уступив ее "Большой двадцатке".