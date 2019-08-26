России объяснили невозможность вернуться в "Большую восьмерку"

На встрече ведущих политиков мира не смогли договориться о будущем России

Россия не может стать полноправным партнером G7 из-за политики, которую она проводит на Украине и в других частях мира, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита организации, прошедшей во французском городе Биарриц.

"Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников", –

приводит ТАСС слова канадского премьера.

При этом Трюдо добавил, что, если Владимира Путина пригласят на встречу G7 в США в следующем году, он не будет избегать общения с российским президентом.

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон отметил, что страна – председатель следующего саммита может пригласить РФ в качестве гостя, однако говорить о восстановлении формата "Большой восьмерки" пока нельзя.

Ранее Макрон заявил, что G7 нужно расширить до G8, но потом передумал. Эту идею поддержал и лидер США Дональд Трамп.