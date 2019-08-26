Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

России объяснили невозможность вернуться в "Большую восьмерку"

России закрыли путь в
Дональд Трамп Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
На встрече ведущих политиков мира не смогли договориться о будущем России

Россия не может стать полноправным партнером G7 из-за политики, которую она проводит на Украине и в других частях мира, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита организации, прошедшей во французском городе Биарриц.

"Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников", –

приводит ТАСС слова канадского премьера.

При этом Трюдо добавил, что, если Владимира Путина пригласят на встречу G7 в США в следующем году, он не будет избегать общения с российским президентом. 

В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон отметил, что страна – председатель следующего саммита может пригласить РФ в качестве гостя, однако говорить о восстановлении формата "Большой восьмерки" пока нельзя. 

Ранее Макрон заявил, что G7 нужно расширить до G8, но потом передумал. Эту идею поддержал и лидер США Дональд Трамп. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей