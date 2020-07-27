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Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Джания заявил, что предыдущий украинский лидер Петр Порошенко скрывает многие факты из своей биографии.
Экс-нардеп рассказал, что во времена президентства Виктора Януковича Порошенко прикладывал все усилия для того, чтобы стать мэром Киева. Поэтому ему требовалось "благословение" президента Украины. Порошенко пытался вести диалог с администрацией украинского лидера, постоянно ожидая своей очереди в приемной. Взамен он клялся в верности и обещал "выполнять все команды".
Парламентарий заявил, что во времена Януковича сам был членом правящей фракции, однако после событий на Майдане вышел из ее рядов. И Порошенко однажды с ним сошелся, попросив поговорить с правящим кругом о его кандидатуре. Янукович ответил отказом: украинский олигарх, по его словам, был способен на предательство и обман.
"И он действительно обманул, предал и обворовал своих избирателей", – заявил Джания на своем канале в YouTube.
По этой причине кандидатура Порошенко на выборах от "Партии Регионов", которую сам представлял Янукович, была отклонена. Скрепя зубы, несчастный олигарх согласился с решением президента, однако затаил обиду. И уже в ноябре стал президентом страны.
Джания заявил, что сам сыграл не последнюю роль в том, чтобы сделать Порошенко лидером Незалежной, о чем глубоко сожалеет.
"Утро.ру" писало ранее, что партия "Европейская солидарность" призвала митингующих к очередному Майдану, однако сам лидер фракции Порошенко укатил в Турцию вместе с семьей.
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