Отдых шведов прервала российская подлодка — видео

По словам очевидца, военный корабль прошел в 30 метрах от круизной яхты

Жители Швеции, отдыхавшие у Скандинавского полуострова, заметили российскую субмарину, поразившую их своими гигантскими размерами. По словам 23-летнего Расмуса Карлссона, подлодка всплыла примерно в шесть часов вечера, когда он катался на яхте вместе с друзьями.

Сначала компания решила, что судно шотландское, так как ребята спутали ее цвета с Андреевским флагом. На капитанском мостике находились четверо военных, один из которых поприветствовал молодых людей.

Расмус заявил, что военное судно проплыло в тридцати метрах от их круизной яхты. Теперь он словно впервые переживает испытанные впечатления, завидев приятелей. Карлссон нередко выходит на морские воды, но такого видеть ему еще не приходилось.

"Мы были поражены: она была гигантской", – заявил Расмус в беседе с Expressen.

"Утро.ру" писало ранее, что в Дагестане на морском берегу Каспийска прошли военные учения с применением боевых машин десанта, которые отрабатывали переправу. Видеозапись была опубликована в Сети.

Егор МАЛКОВ

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