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Военные учения с использованием боевой техники прошли в Дагестане на морском пляже. Соответствующая видеозапись опубликована в Сети.
Тренировка российских ВС прошла в Каспийске, прямо среди отдыхающих людей. Российская техника работала над переправой к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее стало известно, что части Западного и Южного военного округов привели в боевую готовность. В Минобороны отметили, что проверка была проведена с целью оценки боеспособности российских ВС в условиях неспокойной обстановки.
"Утро.ру" писало ранее, что канал "Звезда" показал кадры первой посади Су-33 на палубу авианосца.
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