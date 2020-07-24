Прямо среди отдыхающих: военные учения на пляже попали на видео

Прямо среди отдыхающих: военные учения на пляже попали на видео
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
БМД отработали морскую переправу

Военные учения с использованием боевой техники прошли в Дагестане на морском пляже. Соответствующая видеозапись опубликована в Сети.

Тренировка российских ВС прошла в Каспийске, прямо среди отдыхающих людей. Российская техника работала над переправой к военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что части Западного и Южного военного округов привели в боевую готовность. В Минобороны отметили, что проверка была проведена с целью оценки боеспособности российских ВС в условиях неспокойной обстановки.

"Утро.ру" писало ранее, что канал "Звезда" показал кадры первой посади Су-33 на палубу авианосца.

Егор МАЛКОВ

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