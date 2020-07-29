ГПСУ отказывает гражданам РФ, выдумывая несуществующие требования

Пограничная служба Украины отказывается пропускать россиян на территорию Незалежной через погранпункт Нехотеевка – Гоптовка. Из-за такой ситуации там скопилось много граждан РФ, которых лишают права на пересечении государственной границы без законных оснований.

Россиянка Наталья Л. не может попасть на Украину, где проживает ее мама. Все предоставленные документы с приглашением родного брата, заверенным нотариальной службой, пограничники проигнорировали. Военные требуют у нее документы, которые отсутствуют в официальном перечне украинской пограничной службы. Не помогает даже копия паспорта матери, регистрация брака родителей и свидетельство о рождении брата.

Таких как она, объясняет Наталья, много. Россияне ждут часами своей очереди, а из-за солнцепека некоторые рискуют упасть в обморок. Местные таксисты заявляют, что такая ситуация происходит больше месяца. Украинские пограничники могут по своему желанию отказать во въезде любому.

В итоге Наталья смогла пересечь границу спустя шесть часов ожидания. Пресс-служба ГПСУ заявила, что информацией о безосновательном отказе пропуска на территорию Украины не владеет, сообщает "Страна.ua".

"Утро.ру" писало ранее, что погранслужба Украины пожаловалась на большое число украинцев, желающих пересечь российскую границу со стороны Крыма без необходимых документов.