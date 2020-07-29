К российским границам сгоняют новые войска

США планирует перебросить поближе к России дополнительные отряды военных. Как объяснил глава Пентагона Марк Эспер, это будет сделано для того, чтобы обеспечить дополнительное "сдерживание" российской агрессии.

Он утверждает, что некоторые подразделения продолжат свое размещение на ротационной основе – они будут вести службу на востоке и водах Черного моря, указывает РИА "Новости".

Эспер не исключил, что американские войска будут переброшены в Польшу и Прибалтику. Он обосновал это необходимостью "обеспечения безопасности союзников на юго-востоке". Глава Пентагона объявил об этом на фоне известия, что США выведут из Германии почти 12 тысяч военных.

Напомним, причиной вывода войск из ФРГ в Америке назвали "действующий план Европейского командования США". Больше половины военнослужащих вернуться обратно в страну, а примерно 5,6 тысяч распределят в Италию и Бельгию. Процесс передислокации займет несколько недель, заявил Эспер.