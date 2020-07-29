Украинский Минздрав опозорился при составлении списков стран, гражданам которых разрешен въезд в Незалежную

Государство особого украинского глобуса продолжает веселить мир географическими координатами и других стран планеты. На днях исключительные познания в данной области продемонстрировали деятели местного Минздрава. Оформляя списки "зеленых" и "красных" стран, гражданам которых разрешен въезд в Незалежную на фоне эпидемии коронавируса, они внесли в них 214 пунктов.

Между тем, как отмечает местное издание "Европейская правда", членами ООН являются лишь 193 государства. Спрашивается, откуда украинские постмайданные чиновники взяли такой излишек иностранных "паспортов" на планете.

Сообщается, что в списках оказалась страна "Западная Сахара". Это большая и малонаселенная территория, которую ООН считает спорной и последней колониальной частью Африки. Она должна определиться между независимостью и нахождением в составе Королевства Марокко.

Также Минздрав соборной в отличие от официального Киева "признал" независимость автономий КНР, например, одной из стран является Тайвань.

Произошла накладка и с территорией Соединенного Королевства, в частности, у Лондона "отобрали" остров Мэн и Нормандские острова.

Кроме того, министерство здравоохранения "предоставило" независимость стране под названием "Итури и Кайкос". В реальности речь идет о британских островах Теркс и Кайкоз, расположенных в Карибском бассейне.

Пришла "свобода" и французскому владению Сен-Мартен, которое украинцы посчитали не только отдельной страной, но и назвали его "Святым Мартином", а африканское государство Кот-д'Ивуар переименовали в "Берег Слоновой Кости".