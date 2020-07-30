В Незалежной рассчитывают на лояльность Белоруссии в этом вопросе

Украинские власти могут запросить экстрадицию своих граждан, задержанных под Минском. Об этом сообщил замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Сергей Кривонос.

По его словам, такой шаг со стороны Белоруссии поспособствовал бы развитию добрососедских отношений между двумя государствами, передает телеканал "5.ua".

Напомним, 29 июля Минск официально оповестил Москву о задержании 32 россиян. Среди них есть люди с украинским гражданством. Задержанных подозревают в дестабилизации обстановки перед выборами.





