Киев может потребовать от Минска выдать задержанных украинцев

В Незалежной рассчитывают на лояльность Белоруссии в этом вопросе

Украинские власти могут запросить экстрадицию своих граждан, задержанных под Минском. Об этом сообщил замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Сергей Кривонос.

По его словам, такой шаг со стороны Белоруссии поспособствовал бы развитию добрососедских отношений между двумя государствами, передает телеканал "5.ua".

Напомним, 29 июля Минск официально оповестил Москву о задержании 32 россиян. Среди них есть люди с украинским гражданством. Задержанных подозревают в дестабилизации обстановки перед выборами.


Ольга ФЕДОРОВА

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