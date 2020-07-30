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Украинские власти могут запросить экстрадицию своих граждан, задержанных под Минском. Об этом сообщил замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Сергей Кривонос.
По его словам, такой шаг со стороны Белоруссии поспособствовал бы развитию добрососедских отношений между двумя государствами, передает телеканал "5.ua".
Напомним, 29 июля Минск официально оповестил Москву о задержании 32 россиян. Среди них есть люди с украинским гражданством. Задержанных подозревают в дестабилизации обстановки перед выборами.
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
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