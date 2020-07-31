Пушков объяснил причину объединения Украины с Польшей

Пушков объяснил причину объединения Украины с Польшей
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
По мнению российского сенатора, к хорошим последствиям это не приведет

Алексей Пушков считает, что, объединившись с Литвой и Украиной в "Люблинский треугольник", Польша намеревается получить доступ к Черному морю. Однако это может привести к печальным последствиям, указал он. 

Как написал сенатор в своем "Твиттер", выйти к Черному морю – старая мечта польской элиты времен Юзефа Прилсудского, ставшего первым главой возрожденного Польского государства. Сенатор напомнил, что политика этого лидера ни к чему хорошему не привела, а также отметил, что интерес к Черному морю у Польши "отдает фарсом", пишет URA.RU

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина собирается создать "Люблинский треугольник" вместе с Польшей и Литвой. Цель объединения – укрепить позиции в Центральной Европе, обеспечив сотрудничество между странами в экономическом, торговом и инвестиционном секторах.

Евгения НАГОРСКАЯ

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