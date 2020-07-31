Украина готовит документы для запроса об экстрадиции граждан РФ

Офис генерального прокурора Украины обратился к Белоруссии с официальным запросом об аресте задержанных в республике россиян. Киев требует привлечь граждан РФ к уголовной ответственности.



Генпрокуратура Украины объявила о подозрении "в участии в террористической организации" 28 лиц, девять из которых являются гражданами Незалежной.

Как отмечают "Общественные новости", Киев готовит документы для запроса об экстрадиции задержанных.