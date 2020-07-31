Киев направил в Минск запрос об аресте задержанных россиян – СМИ

Украина готовит документы для запроса об экстрадиции граждан РФ

Офис генерального прокурора Украины обратился к Белоруссии с официальным запросом об аресте задержанных в республике россиян. Киев требует привлечь граждан РФ к уголовной ответственности.

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении "в участии в террористической организации" 28 лиц, девять из которых являются гражданами Незалежной.

Как отмечают "Общественные новости", Киев готовит документы для запроса об экстрадиции задержанных.

Егор МАЛКОВ

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