В России отметили, что эти деньги не будут потрачены по назначению

Новый глава контактной группы Украины по Донбассу Леонид Кравчук объявил, что Москва, Вашингтон и Лондон должны скинуться, чтобы создать спецфонд для восстановления восточной части Незалежной. Российский сенатор Алексей Пушков оценил это заявление.

Кравчук считает, что три страны должны вернуть Украине $300 млрд. – столько Киев потерял из-за Будапештского меморандума и отказом от ядерного оружия. Об этом он поведал в интервью изданию "Апостроф".

Пушков же отметил в "Твиттер", что ни одно из трех названных государств не выделит на это средств, а Украине для начала нужно вернуть под контроль Донбасс. Пушков подчеркнул, что Донбасс бы не увидел этих денег – они бы испарились.

Напомним, в результате Будапештского меморандума Украина уничтожила свои ядерные силы, а США, Великобритания, Франция и Россия обязались гарантировать безопасность этой стране.

Переговорами по Донбассу до недавнего времени занимался Леонид Кучма. Однако он отказался дальше решать этот вопрос. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал несколько кандидатур на эту должность, в итоге свое добро дал первый президент страны Леонид Кравчук.