Сатановский: России не удастся избежать войны с Западом

Сатановский: России не удастся избежать войны с Западом
Фото: pixabay.com
Эксперт сожалеет, что его дети лишены шанса прожить жизнь в мирное время

США и их союзники запланировали войну с Россией и лишь выжидают удобного момента, чтобы начать атаку. Об этом заявил аналитик-востоковед Евгений Сатановский.

По его мнению, нынешняя ситуация вокруг России сопоставима с той, что была накануне Второй мировой войны. Подъем националистических настроений на Украине, в Польше и ряде других стран, в том числе бывших советских республиках, лишь подтверждает опасения, что избежать вооруженной агрессии против Москвы не удастся. Передислокация войск США и НАТО ближе к российским рубежам показывает, что война скоро начнется.

"Это подготовка к завтрашним войнам. Их не удастся избежать", – заявил Сатановский в эфире "Вести ФМ".

По мнению политолога, уже его дети и внуки станут свидетелями вооруженного конфликта России с западными противниками. При этом длиться новая мировая война может несколько десятилетий, передает РИА ФАН

Ранее немецкий эксперт расшифровал послание президента РФ Владимира Путина Западу. По мнению Али Гетца, США и их союзники совершают серьезную ошибку, считая Россию слабым противником. При этом в Европе не верят, что зачинщиком крупномасштабного вооруженного столкновения может стать Москва.

Николай ВИКТОРОВ

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