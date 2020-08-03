Некоторые поступки нынешнего главы Белого дома может объяснить психоаналитик

Президент США Дональд Трамп всегда действовал исключительно в своих интересах. Об этом заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон. По словам отправленного в отставку чиновника, сейчас хозяин Овального кабинета поступает так же – принимает решения, которые помогут ему переизбраться на пост главы Белого дома, а не те, которые лучше для Америки.

"Он аморальный президент", – заявил Болтон в интервью El Pais.

Более того, по словам экс-советника, Трамп плохо образован, не знает историю, не стремится восполнять пробелы и не стесняется этого. Так, беседуя с бывшим британским премьером Терезой Мэй, он удивился, что Великобритания является ядерной державой. Другой пример: американский президент начал вести переговоры с лидером КНДР о денуклеаризации, даже не зная, что Корейский полуостров был разделен в 1945 году.

По мнению Болтона, оставшись на второй срок, Трамп не изменится, что бы ни обещал сегодня избирателям.

"Я не психиатр, я не буду объяснять, почему он такой, что с ним случилось в детстве или что-то в этом роде. Мне важно, как он себя ведет. По словам людей, которые знают его десятилетия, так было всегда. Так что, оказавшись опять в Белом доме, он не изменится", – высказался чиновник.

Джон Болтон работал в Белом доме при Бараке Обаме и был приглашен на пост советника по безопасности в команду Дональда Трампа. Однако в сентябре 2019 года президент со скандалом уволил его. В отместку тот написал книгу, в которой раскрыл "кухню" Белого дома. Глава США назвал экс-сотрудника "дураком" и потребовал запретить публикацию мемуаров, поскольку они могут повредить интересам нацбезопасности. Однако книга Болтона стала достоянием общественности.

Очередные выборы президента США назначены на ноябрь 2020 года.