Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана

Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Президент России Владимир Путин, еще будучи премьер-министром страны, негативно отзывался о цене, которую Москва оказалась вынуждена платить Киеву за размещение в Крыму российского военного флота. Он не скрывал, что за такие деньги готов "съесть" главу Незалежной Виктора Януковича. Журналисты, которые вспомнили эти слова, решили, что Путин еще в 2010 г. предсказал судьбу Крыма.

"Цена вопроса, которую нам выкатили, она, по-моему, вообще запредельна. Я бы на эти деньги съел бы и Януковича, и вашего премьера вместе взятых",

– так много лет назад прокомментировал Владимир Владимирович соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет после 28 мая 2017 г., которое Госдума и Верховная рада ратифицировали 27 апреля 2010 года. По его словам, за каждые десять лет Россия должна перечислять Украине $40 – 45 миллиардов.

"Таких денег не стоит ни одна военная база в мире", – подчеркнул тогда Путин.

Некоторые сейчас расценивают это высказывание как пророчество событий, которые произошли на Украине и в Крыму спустя четыре года, пишет "Царьград".

Крым воссоединился с Россией после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жители полуострова провели референдум, на котором почти 90% из них высказались за переход под власть Москвы. Украина это решение не признает и продолжает считать Крым своей территорией.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

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