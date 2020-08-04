В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Президент России Владимир Путин, еще будучи премьер-министром страны, негативно отзывался о цене, которую Москва оказалась вынуждена платить Киеву за размещение в Крыму российского военного флота. Он не скрывал, что за такие деньги готов "съесть" главу Незалежной Виктора Януковича. Журналисты, которые вспомнили эти слова, решили, что Путин еще в 2010 г. предсказал судьбу Крыма.

"Цена вопроса, которую нам выкатили, она, по-моему, вообще запредельна. Я бы на эти деньги съел бы и Януковича, и вашего премьера вместе взятых",

– так много лет назад прокомментировал Владимир Владимирович соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет после 28 мая 2017 г., которое Госдума и Верховная рада ратифицировали 27 апреля 2010 года. По его словам, за каждые десять лет Россия должна перечислять Украине $40 – 45 миллиардов.

"Таких денег не стоит ни одна военная база в мире", – подчеркнул тогда Путин.

Некоторые сейчас расценивают это высказывание как пророчество событий, которые произошли на Украине и в Крыму спустя четыре года, пишет "Царьград".

Крым воссоединился с Россией после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жители полуострова провели референдум, на котором почти 90% из них высказались за переход под власть Москвы. Украина это решение не признает и продолжает считать Крым своей территорией.