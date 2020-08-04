Есть уязвимое место: Украина технически готова подать воду в Крым

Есть уязвимое место: Украина технически готова подать воду в Крым
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Экс-чиновник Незалежной признал проблему с насосными станциями

Технически Северо-Крымский канал готов к подаче днепровской воды на полуостров, у него есть лишь одно уязвимое место. Об этом заявил экс-представитель президента Украины в виртуальной АРК Борис Бабин.

По его словам, данному объекту "не страшны никакие кустики и трещины в бетонных плитах".

Однако у гидрологического сооружения обнаружено единственное уязвимое место, а именно – насосные станции. Пан Бабич похвастался, что они не были разграблены с 2014 года и сейчас находятся под охраной.

"Поставить их в строй – дело нескольких дней. Поэтому нет и не может быть никаких технических преград для возобновления подачи воды в Крым", – цитирует РИА "Новости" бывшего чиновника.

Он подчеркнул, что кто-то ради успокоения общества пытается навязать иное мнение насчет работоспособности канала.

Пан Бабич полагает, что у России нет другой возможности обеспечить водой крымчан, кроме как через СКК, а посему Москве нужно идти на переговоры с Киевом. Впрочем, добавил украинец, можно еще захватить силой канал "вплоть до его основания в Каховке" Херсонской области.

Окончательным сценарием, как "Утро.ру" неоднократно писало, население Незалежной постоянно в последние месяцы стращают постмайданные вожди. В этот хор весьма продуктивно вливаются западные новые партнеры киевского режима. Таким образом они нагнетают обстановку внутри страны, переживающей тяжелый экономический кризис в условиях пандемии, перед российскими учениями "Кавказ-2020", которые состоятся осенью.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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