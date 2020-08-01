Политолог считает, что Москва могла бы начать наступление под прикрытием учений "Кавказ 2020"

После одиозных высказываний публичных лиц Украины о том, что Россия якобы намеревается атаковать ее территории из-за проблемы с водой в Крыму, подобное же заявление сделали в Польше. Аналитик варшавского Центра восточных исследований Кшиштоф Нечипор не исключил того, что Москва может захватить часть Херсонской области.

Эксперт рассказал в интервью изданию Biznes Alert, что Россия пытается дипломатическим путем заставить Незалежную передумать насчет подачи днепровской воды в Крым. Однако, по его мнению, есть и другая стратегия – запугивание военным конфликтом.

По словам Нечипора, "операция" могла бы начаться с военных учений "Кавказ 2020". Тогда бы, по версии эксперта, Россия бы отвоевала Каховское водохранилище, которое расположено недалеко от Донбасса. Нечипора отмечает, что тогда России нужно было бы использовать все виды войск, а также учитывать, что она столкнется с украинской армией, ставшей мощнее, чем та была несколько лет назад.

"С тех пор там провели основательную модернизацию, а военные получили боевой опыт в Донбассе",

– заявил поляк.

Он также добавил, что сразу Северо-Крымский канал заработать не сможет. Потребуется, по его мнению, несколько месяцев, чтобы модернизировать всю инфраструктуру.

"Проведение военной операции – сложная задача, так что, принимая во внимание все факторы, неизвестно, справилась ли бы с ней Россия",

– указал Нечипора, подчеркнув, что Москва может и не пойти на такой шаг.

При это эксперт полагает, что "запугиванием" Россия добивается ослабления Украины, чтобы либо сменить в той стране власть, либо решить вопрос с поставкой воды. Однако эксперт не принял во внимание то, что в Москве не раз подчеркивали – Россия не планирует ни на кого нападать, а проблема с водой в Крыму уже активно и успешно решается мирным путем.