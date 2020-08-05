Подгорицу упрекнули в дискриминации

Относиться к украинцам так же, как к россиянам, потребовал от властей Черногории консул Киева в Подгорице Михаил Шматов. Комментируя решение балканского государства открыть границу для туристов из России, он указал на дискриминационное отношение к гражданам Незалежной.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленой зоне", – заявил дипломат.

Он согласился с тем, что для экономики Черногории привлечение туристов из разных стран выгодно, но подчеркнул, что "без засилья русского языка" отдых в этой стране был куда более "замечательным и спокойным" для украинцев. А ведь, по словам Шматова, именно жители Незалежной спасали туристическую отрасль Черногории от разорения после пандемии. Но в итоге им до сих пор запрещено приезжать в страну на собственных автомобилях, а россиянам открыли въезд без ограничений и дополнительных условий.

"Деньги не пахнут – это давняя аксиома, но ведь (есть) вопрос и элементарного уважения", – написал Шматов в "Фейсбук", выразив надежду, что "дискриминационные условия" для украинцев в скором времени отменят, передает URA.RU.

О том, что Черногория распахнула двери для отдыхающих из России, стало известно накануне, 4 августа. Туроператоры сразу начали продажу путевок.

Власти Черногории еще в первых числах августа поддерживали решение ЕС и не включали Россию в список стран, с которыми разрешено авиасообщение.

Ранее граждане РФ получили возможность провести отпуск в Турции, Танзании, Великобритании, Абхазии.