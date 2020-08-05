Саакашвили считает, что политика, проводимая новым президентом, приведет к краху его родины

Бывший грузинский лидер, а теперь известный украинский политик Михаил Саакашвили славится своим буйным нравом и скандальными высказываниями. В одном из недавних интервью он предсказал Грузии полное исчезновение с мировых радаров.

В беседе с представителями "ТВ Пирвели" политик подчеркнул, что основатель правящей политической партии "Грузинская мечта" хотел, чтобы все забыли о Саакашвили, а получилось так, что забыли о Грузии. Именно поэтому соратник президента Украины призвал своих соотечественников мобилизоваться на предстоящих выборах. По его мнению, это позволит не допустить краха и полного исчезновения Грузии как страны.

"На этих выборах режим Иванишвили должен быть завершен", – обратился Саакашвили к жителям Грузии.

Более того, бывший президент Грузии с уверенностью заявил о том, что он без проблем сможет занять даже самый высокий пост в любом государстве Европы. Доказательства политик призвал искать в украинской прессе.

Напомним, что недавно Михаил Саакашвили признался, что считает, что Россия значительно превосходит Украину в вопросах экономики и обладает более продуманной системой налогообложения.