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Неонацисты планируют захватить власть в Незалежной и провести агрессивную военную политику на территориях Донбасса и Крыма. Такое заявление сделал политолог Алексей Кочетков.
По словам эксперта, лидеры украинских радикальных организаций занимаются в настоящее время подготовкой к военным действиям против РФ. А захват Крыма и уничтожение на полуострове всего враждебного для них является "сверхзадачей".
Кочетков добавил, что для этого радикалы должны совершить государственный переворот. А проблема на Украине как раз заключается в том, что ослабление Киева приводит к усилению позиции неонацистов, которым останется только мобилизовать народ и пустить его "на убой" – такую войну лидеры радикальных ячеек будут вести руками украинцев.
В Киеве понимают реальность
нависшей угрозы, однако президент Незалежной Владимир Зеленский не имеет никаких рычагов давления против
действующего главы МВД Арсена Авакова, который, по словам Кочеткова, и есть
главный покровитель радикалов. Администрация мечтает о его смещении с поста,
но тщетно: не поможет "никакая полиция и армия". Чтобы решить эту проблему,
нужно менять государственный строй и идеологию. Это, отметил политолог, лишь
вопрос времени, отмечает РИА ФАН.
"А нацизм, как правило, неизлечим", – приводит РИА "Новости Крым" заявление эксперта.Ранее "Утро.ру" писало, что Институт национальной памяти Украины всерьез взялся за мозги подрастающего поколения. Киев намерен ввести курс лекций с антироссийской риторикой.
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